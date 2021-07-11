Beko Karadervişler yarın açılıyor

M.BURAK YALÇIN

Beko Karadervişler, Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya markası Beko'nun konsept mağazasını Çorumlularla buluşturdu.

Emrah Öncel'in işletmeciliğini yaptığı Beko Karadervişler mağazası Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak Numara 7/B'de(İkinci Bahar Lokantası yanı) hizmet vermeye başladı.

Ürün çeşitleri hakkında bilgi veren Emrah Öncel, geniş ürün yelpazeleri ve en yenilikçi ürünlerini Çorumlular ile buluşturduklarını belirterek, Beko Karadervişler'de beyaz eşyanın yanısıra televizyon, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve ses sistemleri çeşitlerinin de mevcut olduğunu söyledi.

Huawei, lenova, playstation ve JBL markasınında Çorum bayisi olduklarını ifade eden Öncel, "Mağazamız 2 katlı olup, 400 metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir. Çorum'un en büyük konsept ve prestijlli mağazasıdır. Müşterilerimiz ürünlerimizin tamamını www.beko.com.tr adresinden inceleyebilirler. Mağazamız haftaiçi ve haftasonu 09.00-20.00 saatleri arasında Pazar günü de dahil olmak üzere hizmete açıktır. 0364 606 02 19 ve 0533 090 78 78 telefonlu numaralarımızdan da bize ulaşabilirler." dedi.

2021'e özel dondurucularda yüzde 21 indirim yaptıklarını da vurgulayan Öncel, bugün saat 14.00'de Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak Numara 7/B'de(İkinci Bahar Lokantası yanı) yapacakları açılışlarına tüm Çorumluları davet etti.

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