Bektaş ile Tahtasız arasında gerginlik

M.BURAK YALÇIN

İl Özel İdaresi’nin bütçe görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayı oturumunda İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız arasında gerginlik yaşandı.

TAHTASIZ: BAZI KÖYLERDE SICAK ASFALT VAR, BAZILARININ HALA YOLU BİLE YOK

Meclisin ilk oturumuna katılarak selamlama konuşması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bütçenin eşit ve adil bir şekilde kullanılması temennisinde bulunarak, “Sizlerden beklentimiz 83 milyonun verdiği vergilerden oluşan bütçeyi eşit, adil bir şekilde kullanmanızı temenni ediyorum. Bundan da bir şüphemiz yok. Bazı köylere gittiğimizde şu sorunları görüyoruz. Bazıları sıcak asfalt bazılarının hala yolu yapılmamış. İsterseniz o köyleri beraber gezebiliriz. Çorum adına gördüğüm eksiklikleri söylemekle mükellefim” dedi.

TUNA’DAN “SÖZ HAKKI” ELEŞTİRİSİ

Toplantıda söz alan AK Parti Bayat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna ise söz hakkı verdiği için İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ı eleştirdi.

BEKTAŞ: EŞİT VE ADİL BİR ŞEKİLDE HİZMET EDİYORUZ

Mehmet Tahtasız’a cevap veren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da hiçbir köye ayrım yapmadan adil bir şekilde hizmet ettiklerini ve Tahtasız’ın söylediklerini kabul etmediğini belirterek, “Sıkıntılar varsa bunları meclis üyeleriniz dile getirsin. Söylediklerinizi kabul etmiyorum. Birlik beraberlik içerisinde hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bu olay beni üzdü. Hangi parti il başkanı gelirse gelsin selamlama konuşması için söz veririz ama dışına çıkıldı. CHP’den gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz, değerlendireceğiz de. Yatırım programında olmayan köyler vardı. CHP’nin dediği köyleri programa dahil ettik” ifadelerini kullandı.

TUNA’YA CEVAP VERDİ

Ahmet Tuna’ya da cevap veren Bektaş şunları söyledi: “Arkadaşlarımızda destekleyeceğine bize tepki gösteriyor. Beni eleştiremezsin. Meclisin onurundan, gururundan ben sorumluyum. Yanlış yaptı isem birebir gelirsiniz konuşuruz.”

Tartışmaya müdahil olan CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ile MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da şunları söylediler:

BEK: ŞOV VE CAHİL KELİMESİNİ KULLANMANIZ ŞIK OLMADI

“Yıldız Bek: Muhtarlarla ilgili hiçbir programda bizim haberimiz olmuyor. Yerel milletvekili isek bizler Vali bey bizi yok sayamaz. Kendilerinden burayı kaale olmasını ona göre davranmasını istiyoruz. Eşit, adil bir bütçe bekliyoruz. Bu hepimizin kanaati. Gönül isterdi ki tüm köylerde sıcak asfalt olsun. Meclis Başkanı olarak nazik bir dille cevap vermeniz gerekirdi. Şov ve cahil kelimesini kullanmanız şık olmadı.

AŞIK: YATIRIMLAR ADİL BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR

Sadık Aşık: Yapılan yatırımların adil bir şekilde yapıldığına inanıyorum. Aksini düşünenler Allah için Boğazkale’nin köylerini gezsin. Köy ayırt ediliyor mu, edilmiyor mu görsün sonra gelip mecliste konuşsun.”

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 18:00