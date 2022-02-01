Bektaş: Karla mücadelede Özel İdare özverili bir çalışma sergiledi

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları başladı.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

BEKTAŞ: GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK

Tutanak özetinin okunmasının ardından gündem dışı konuşmalarda açıklama yapan Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, yoğun kar yağışından dolayı Özel İdare’nin gece-gündüz demeden çalıştığını belirterek, “Bu süreçte özverili bir çalışma sergiledik. Özel İdaremizle gurur duyuyorum. Sürekli nöbetçi arkadaşlarımız vardı.” dedi.

TÜRKSAL’DAN KARLA MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ

CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal ise karla mücadele de Özel İdare’nin süreci iyi yönettiğini ifade ederek, “Bu süreçte size de çok teşekkür ediyorum. Acil durumlar vardı bazı yerlerle ilgili, anında müdahale ettiniz. Özel İdare bu konuda çok başarılı mücadele verdi. Ben aynı zamanda bir hayvanseverim. 13 araç mahsur kaldık. Mücavir alan içerisinde olmasına rağmen dozer geldi. Hem yol açıldı hem de sokak hayvanlarının beslenmesine yardım ettiler. Bu vesileyle Genel Sekreterimiz Recep Cıplak’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2 ADET İŞ MAKİNESİ ORMAN İŞLETME’YE DEVREDİLDİ

Toplantıda Özel İdaresi tarafından 14 Şubat 2016 tarihinde alımı yapılan 2 adet iş makinesinin, Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi hususu da görüşülerek kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022, 18:24