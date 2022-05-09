Bektaş: Önceliğimiz köylerin kalkınması

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları bugün başladı. Toplantıda Bayat Grup İçme Suyu ile ilgili gündem maddesinde konuşan Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, önceliklerinin köylerin kalkınması olduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturumda bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasının ardından yazılı önerge tekliflerinin görüşülmesine geçildi.

Önerge tekliflerinden sonra gündem maddeleri görüşüldü.

İl Özel İdaresi’nin 2021 Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçesi kesin hesabı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantının bir diğer maddesinde ise Çorum sınırları içerisinde bulunan kaynak sularının, Yer Altı Suları Kanunu hükümleri çerçevesinde idare tarafından kiralanması ve sonrasında yürütülecek iş ve işlemlerde standart sağlanması maksadıyla hazırlanan ‘Çorum İli İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik Taslağının’ görüşülmesi göüşülerek ARGE Komisyonuna havale edildi.

Son maddede ise Bayat Grup İçme Suyu İnşaatı ek kredi ihtiyacı için İller Bankası’ndan 8 milyon lira kredi kullanılması ile ilgili Recep Cıplak’a yetki verilmesi görüşüldü.

TUNA: İÇME SUYUMUZ İÇİLECEK GİBİ DEĞİLDİ

Söz konusu gündem maddesi üzerine söz alan AK Parti Bayat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna, meclisin sayesinde 2023 yılında 22 köyü en güzel içme suyu ile buluşturacaklarını belirterek, “İlçemizin içme suyu iyi değildi, içilecek gibi değildi. On numara içme suyuna kavuşacak halkımız” dedi.

BEKTAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİ

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’a da teşekkür eden Ahmet Tuna, “Desteklerinizden dolayı meclis üyelerimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

BEKTAŞ: ÖNCELİĞİMİZ KÖYLERİN KALKINMASI

Başkan Bektaş da önceliklerinin köylerin kalkınması olduğunu vurgulayarak, içme suyu projesinin köylerin ihtiyacını karşılayacak geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından gündem maddesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.