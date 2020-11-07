Belediye 10 zabıta memuru alacak

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Meclisi’nde konuşan Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, 10 zabıta memuru alımı yapacaklarını açıkladı.

Kovid 19 sürecinde zabıtanın fonksiyonu giderek arttığını belirten Aşgın; “Zabıta ekibimizi güçlendirmek istiyoruz. Şu ana kadar zabıtaya yeni bir memur alımı yapmadık ama farklı illerin belediyelerinden 13 zabıta arkadaşımızı bünyemize kattık. Önümüzdeki süreçte KPPS puanına göre 10 daha zabıta memuru alacağız.” dedi

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 15:51