Belediye 10 zabıta memuru alacak

FATİH BATTAR
Çorum Belediyesi Meclisi’nde konuşan Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, 10 zabıta memuru alımı yapacaklarını açıkladı.
Kovid 19 sürecinde zabıtanın fonksiyonu giderek arttığını belirten Aşgın; “Zabıta ekibimizi güçlendirmek istiyoruz. Şu ana kadar zabıtaya yeni bir memur alımı yapmadık ama farklı illerin belediyelerinden 13 zabıta arkadaşımızı bünyemize kattık. Önümüzdeki süreçte KPPS puanına göre 10 daha zabıta memuru alacağız.” dediGüncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 15:51
KPPS YE GÖRE İLK ON MU ALINACAK YOKSA MÜLAKAT KILIFIYLA TORBİLLİ OLANLARMI ALINACAK ASLINDA YENİ ZABITALARIN İSİMLERİ BELLİDİR.GARİPLER BOŞA ÜMİTLENMESİN DEMEK İSTEDİM. .