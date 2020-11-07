Belediye 10 zabıta memuru alacak

Çorum Belediyesi Meclisi’nde konuşan Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, 10 zabıta memuru alımı yapacaklarını açıkladı.

Belediye 10 zabıta memuru alacak

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Meclisi’nde konuşan Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, 10 zabıta memuru alımı yapacaklarını açıkladı.

Kovid 19 sürecinde zabıtanın fonksiyonu giderek arttığını belirten Aşgın; “Zabıta ekibimizi güçlendirmek istiyoruz. Şu ana kadar zabıtaya yeni bir memur alımı yapmadık ama farklı illerin belediyelerinden 13 zabıta arkadaşımızı bünyemize kattık. Önümüzdeki süreçte KPPS puanına göre 10 daha zabıta memuru alacağız.” dedi

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 15:51
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YORUMLAR
MUSTAFA DİVARCI
MUSTAFA DİVARCI - 24 saat Önce

KPPS YE GÖRE İLK ON MU ALINACAK YOKSA MÜLAKAT KILIFIYLA TORBİLLİ OLANLARMI ALINACAK ASLINDA YENİ ZABITALARIN İSİMLERİ BELLİDİR.GARİPLER BOŞA ÜMİTLENMESİN DEMEK İSTEDİM. .

haci
haci - 22 saat Önce

osym sinav yapar torpile gecit yok

kemal cım
kemal cım - 10 saat Önce

10 TANE OLMAZ. MAL MI ALIYORLAR. KİŞİLER İÇİN TANE KULLANILMAZ.

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