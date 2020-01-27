Belediye 18 arsa satacak

Çorum Belediyesi mülkiyeti Çorum Belediyesine ait 18 arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı.

Basın Biriminden yapılan açıklamada, Gülabibey ve Ulukavak Mahalleleri ile Ayarık bölgesinde 18 arsanın satışının yapılacağı belirtilerek, "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satışa sunulacaktır. 29 Ocak 2020 Çarşamba saat 14.00'da Belediye Meclis Salonunda yapılacak ihale Encümen huzurunda gerçekleştirilecek." denildi.

