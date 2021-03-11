Belediye 2 otoparkı kiraya verdi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Prof Dr. Arif Ersoy Caddesi’ndeki 206 araçlık otopark ve Karakeçili Mahallesi’nde 45 araçlık otoparkın kiraya verilme ihalesi yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen Huzuru’nda açık artırma usulü yapılan ihalede yıllık muhammen bedeli 55 bin TL olan Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’ndeki otoparkı 110 bin TL teklif ile Mehmet Okay alırken, yıllık muhammen bedeli 12 bin TL olan Karakeçili Camii yanındaki otopark ise 57 bin TL ile Yılmaz Ali Paşaoğlu’nda kaldı.

İhalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.