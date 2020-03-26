Belediye 2 parkı, 2 yıllığına kiraya verdi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından İskilipli Atıf Hoca Parkı ve Feyzullah Kıyıklık Parkı içindeki kafeteryaların 2 yıllığına kiraya verilme ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Encümen Huzuru’nda gerçekleştirilen ihalede 2 park içindeki kafeteryalar açık artırma usülu satışa çıkarıldı.

Yaklaşım muhammen bedeli yıllık 15 bin TL olan İskilipli Atıf Hoca Parkı’na 16 bin TL teklif veren Ömer Özdemir isimli vatandaş kazanırken, aynı kişi yıllık muhammen bedeli 7 bin 500 TL olan Feyzullah Kıyıklık Parkı’na ise 9 bin TL teklif verdi.

İhalelerin resmi sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 18:32