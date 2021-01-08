Belediye 2020’de 759 ton tıbbi atık bertaraf etti

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde 759 ton 508 kg tıbbi atık sterilize edilerek düzenli depolama sahasında bertaraf edildi.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığı ve çevre sağlığı düşünülerek il genelindeki 215 noktada bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan atıklar Çorum Belediyesine ait lisanslı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ederek insan ve çevreye zararsız hale getiriliyor.

Tıbbi atıkların yüksek oranda risk taşıdığını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Tıbbi atıklar hassasiyetle bertaraf edilmesi gereken önemli bir atık grubu. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde önemi daha da artmış durumda. Halk sağlığını ve çevreyi korumak için pandemi hastanesi ve karantina yurtları başta olmak üzere il genelinde toplam 215 sağlık kurum ve kuruluşunun tıbbi atıklarını topluyoruz. Aralarında virüs testinde ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu atıklar, özel tedbirlerle toplanarak Çorum Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içindeki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine getiriliyor. Radyoaktif atık kontrolünden sonra yüksek basınçlı makinelerde sterilizasyon işlemine tabi tutulan atıklar çeşitli aşamalardan geçirilerek zararsız atıklara dönüştürülüyor ve düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor. 2020 yılında 759 bin 508 kg tıbbi atık sterilize edilerek düzenli depolama sahasında bertaraf edildi” dedi.

ÜST DÜZEY HİJYEN KURALLARI

Tıbbi atıkların bertarafı esnasında çalışan personellerin enfeksiyon kapmaması için iş sağlığı ve güvenliği kurallarının titizlikle uygulandığına belirten Başkan Aşgın, “Personelimiz hijyen konularına büyük önem veriyor. Bu doğrultuda koronavirüs önlemleri kapsamında taşıma ve bertaraf aşamalarında çalışan personelimiz eldiven, siperlik yüz koruyucu ekipman, tek kullanımlık tulum elbise gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanıyor. Görevli personel günlük olarak iş elbiselerini yenileri ile değiştiriyor.” dedi.

Aşgın, tıbbi atık naklinden sonra atık taşıma aracı ve tıbbi atıkların taşındığı konteynırların da dezenfektan ile yıkama ünitesinde temizlendiğini, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin çalışma alanlarının da her gün yıkanıp dezenfekte edildiğini kaydetti.