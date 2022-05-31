Belediye 21 daimi işçi alacak

Çorum Belediyesi, İŞKUR ve ÇOKİŞ platformu üzerinden yayınladığı iş ilanı ile 21 tane daimi işçi alacağını duyurdu.

Belediye 21 daimi işçi alacak

Çorum Belediyesi, İŞKUR ve ÇOKİŞ platformu üzerinden yayınladığı iş ilanı ile 21 tane daimi işçi alacağını duyurdu. Başvurular yarın sona eriyor.

Yaplan duyuruya göre 1 Elektrik Teknikeri, 2 Sıhhi Tesisatçı, 4 Beko Loder Operatörü, 2 Mekanik Bakım ve Onarımcısı, 2 Otobüs Şoförü, 4 Kamyon Şoförü, 1 Greyder Operatörü, 1 Ulaştırma ve Trafik Teknikeri, 1 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, 2 Asfalt-Tretuar Ustası ve 1 Bisiklet Tamircisi alımı yapılacak.

Başvurmak isteyen vatandaşlar https://cokis.corum.bel.tr/ linki üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 14:21
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