Belediye 21 daimi işçi alacak

Çorum Belediyesi, İŞKUR ve ÇOKİŞ platformu üzerinden yayınladığı iş ilanı ile 21 tane daimi işçi alacağını duyurdu. Başvurular yarın sona eriyor.

Yaplan duyuruya göre 1 Elektrik Teknikeri, 2 Sıhhi Tesisatçı, 4 Beko Loder Operatörü, 2 Mekanik Bakım ve Onarımcısı, 2 Otobüs Şoförü, 4 Kamyon Şoförü, 1 Greyder Operatörü, 1 Ulaştırma ve Trafik Teknikeri, 1 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, 2 Asfalt-Tretuar Ustası ve 1 Bisiklet Tamircisi alımı yapılacak.

Başvurmak isteyen vatandaşlar https://cokis.corum.bel.tr/ linki üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 14:21