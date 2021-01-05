Belediye 22 personel alacak

Çorum Belediyesi 12 itfaiye eri ve 10 zabıta personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

"Çorum Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alım başvuruları 4-8 Ocak arasında yapılabilecek. Çorum Belediyesi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır."

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