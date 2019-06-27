Belediye 222 metruk binayı yıktı

Çorum Belediyesi şehir merkezinde kullanılmayan, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk evleri tek tek yıkıyor.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün tespit ettiği mahalle sakinlerinin ilgili kurum ve emniyet müdürlüğüne yaptığı şikâyetlere konu olan can ve mal güvenliğini tehdit eden 348 metruk evden, 222 tanesinin yıkımı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vatandaşların can ve mal güvenliği sağlamak, tehlikeli ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, yeni yollar açmak amacıyla metruk evlerde kamulaştırma ve yıkım çalışmaları yapıyoruz. Diğer yandan metruk evlerin yıkılması kötü amaçlar için kullanılmasına da engel oluyor. Belediyemize ve emniyet müdürlüğüne metruk evlerle ilgili gelen şikayetler neticesinde araştırmamızı yapıyoruz. Bu amaçla şu ana kadar 348 metruk evi tespit ettiklerini uygun talep geldikçe bu sayının artacağını söyledi. Metruk evlerin 222 tanesini yıktıklarını 53 tanesinin korunaklı hale getirdiklerini ifade etti.

Metruk evlerin can güvenliği açısından risk taşıdığını ve tinercilerin kullandığını kötü amaçlı kullanımlara olanak sağladığını ifade ederek belediye olarak bu tür yerleri izinsiz yıkma yetkilerinin olmadığını söyleyen Başkan Aşgın, "mahalle sakinlerinden belediyemize ve emniyet müdürlüğüne gelen şikayetler doğrultusunda bir komisyon oluşturuluyor her ay toplanan komisyon şikayetleri değerlendiriyor yıkım kararı alınan yerlere ekiplerimizi gerekli incelemeleri yapmaları için yönlendiriyoruz. Daha sonra mülk sahibiyle iletişime geçiyoruz. Çorum Belediyesi tarafından yıkılan bu metruk evlerin yıkılmadan önce mülk sahiplerinden onay alındığını bildirerek kesinlikle izinsiz hiçbir evin yıkılmadığını bu tip evleri olup da yıktırmak isteyen vatandaşların Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edebileceklerini" ifade etti.

Tescilli yapılarda güvenlik önlemi alıyoruz

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrimizdeki bulunan tarihi tescilli binalar Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescilli yapılardır. Çorum Belediyesi'nin tarihi tescilli yapılara müdahale yetkisi yoktur. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için Belediyemiz gerekli güvenlik önlemlerini almak için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 7 tane tarihi tescilli yapının etrafını saç plakalarla çevirip güvenlik önlemi aldık dedi.