Belediye 2.caddeye yeni taksi durağı kuruyor

Çorum Belediyesi Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda 2 yeni taksi durağı kuruyor.

Çorum Belediyesi esnaf dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına yenisini ekleyerek sürdürüyor. Pandemi sürecinde birçok esnafa kira indirimi, alışveriş çeki gibi yardımların yanı sıra, Covid-19 salgınının önlenmesi için önemli bir kontrol mekanizması olarak çalışan filyasyon ve aşı ekipleri için İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 25 ticari taksiyi görevlendirmişti. Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanlığı’nın kent genelinde pandemi sürecinde taksici esnafın işlerinde azalma olması nedeniyle şehrin gelişen bölgelerine yeni durak kurma talep etti. Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaptığı incelemelerin ardından Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı ve muhtarlarla yapılan istişareler sonucu Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cadde ve Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerine birer adet taksi durağı tahsis edilmesine belediye encümeni tarafından karar verildi.

Çorum’da toplam 39 adet taksi durağı ve 201 taksicinin hizmet verdiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin taksici esnafına ilişkin sıkıntılarını dile getirmesi üzerine çalışmalarımızı hızla başlattık. 2 adet yeni taksi durağımızın açılması için uzun süre istişarelerde bulunduk. Şehrimizin gelişen bölgeleri Buhara 5. Cadde ve Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerine kurulacak yeni taksi duraklarına diğer duraklardan taksicilerimiz gelecek ve hemşehrilerimize hizmet edecek. Çorum Belediyesi olarak pandemi döneminde ve sonrasında da esnafımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.