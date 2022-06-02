Belediye 3 arsa daha satıyor

Çorum Belediyesi Gülabibey Mahallesi ile Silmkent Bölgesinde ticaret, konut ve villa sitesi arsalarını ihale yoluyla satacak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "mülkiyeti belediyemize ait olan Gülabibey Mahallesindeki 8 katlı ticaret ve konut arsası Silmkent Bölgesinde bulunan konut ve villa sitesi arsası ile ticaret arsaları 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre satılacaktır." denildi.

İhale 3 Haziran Cuma günü (yarın) Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda saat: 10.30’da encümen huzurunda yapılacak.Satılacak arsalara ait bilgiye https://ihale.corum.bel.tr/ihale/3-adet-tasinmaz-satis-ihalesi internet adresinden ulaşabilirsiniz.



