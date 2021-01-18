Belediye 30 iş makinesi ve 150 personelle sahada

Çorum Belediyesi dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası 30 iş makinesi ve 150 personelle cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle sokak ve caddelerde ulaşım sıkıntısının yaşanmaması ve vatandaşların rahatı için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Vatandaşlarımızın kar yağışından ve oluşan buzlanmadan olumsuz etkilenmemeleri için kürüme, tuzlama gibi çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir.” dedi (FATİH BATTAR)