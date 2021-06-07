Belediye 33 yerde kavşak ve tretuvar çalışması yapacak

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından şehir içi yollarda trafik akışının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla kavşak ve tretuvar yapım ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Belediye Turgut Özal Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı.

Yaklaşık maliyetin 226 bin TL olduğu ihalede en düşük teklifi 192 bin 987 TL ile Eren Üzüm verdi.

İhalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

İhale kapsamında Kulaksız sokak, Kavukçu sokak, Kulaksız 1.sokak, Gazipaşa sokak, Eski Saray 2.sokak, Aynalı 2. Sokak, Aynalı 1.sokak, Aynalı sokak, Hıdırlık Cad.( Eski Emniyet), Hıdırlık Cad.(Mezarlık Girişi), Taşhan-Hıdırlık Cad. (Çakır Camii), Taşhan Cad.(Leblebiciler Önü), Kunduzhan Cad.(Sinanoğlu Ekmek), Tanyeri Okulu, Hamit Kaplan Cad, Ilıca Cad, Karşıyaka 1. Sk (Migros Yanı), Cemilbey Cad.(Göğüs Hastanesi), Karakeçili Camii Etrafı, Mehmet Akif Ersoy Cad, Kapaklı 1. Cad, Albayrak Cad, Aleybey sokak, Sepetçi sokak, Taşhan 2.sokak, Bağcılar 4. Cad, Ahçılar 3.Cad, Fuar Cad, Bahçelievler 1.sokak (Vali Konağı Önü), Ahçılar 13.sokak ve Ahçılar 2.sokak, Ahçılar 13.sokak ve Aşçılar 1.cadde de kavşak ve tretuvar çalışması yapılacak.