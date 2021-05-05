Belediye 4 adet daha park yapacak

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 51.Sokak, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 42.Sokak, Özgürevler 9.Sokak ve Çiftlik Çayırı 9.Sokak’a yapacağı parkların yapım işi ihalesini bugün gerçekleştirdi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleşen ihaleye 2 istekli katıldı.

Yaklaşık maliyetin 585 bin 845 TL olduğu ihalede Mustafa Tuna 572 bin TL, Deniz Akdeniz ise 1 milyon 10 bin TL teklif verdi.

Yapılan değerlendirmenin ardından ihale sonucunun taraflara bildirileceği ifade edildi.