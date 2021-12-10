Belediye 46 araç kiralayacak

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü’nce 2022 yılında saha çalışmalarında kullanılmak üzere 46 adet aracın kiralanması ihalesi dün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleşen ihaleye 10 istekli katıldı.

Yaklaşık maliyetin 3 milyon 587 bin 730 lira olduğu ihalenin sonucu yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak.

Saat 11.00 da ise gıda malzemesi alımı ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyetin 872 bin 936 lira olan gıda malzemesi alım ihalesine ise 3 istekli katıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 19:11