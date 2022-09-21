Belediye, 70 yıldır dükkânının önünü süpüren esnafı onurlandırdı

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Tarihi arastada 70 yıldır esnaflık geleneğini sürdürerek dükkânının önünü her gün süpüren Ali Osman Akdağ’ı iş yerinde ziyaret etti.

Temizlik İşleri Müdürü Tuğçe Ünal ile birlikte teknik personelinin de hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını ileterek Çevre Dostu Esnaf’a teşekkür belgesi ve iş yerinin önünü temizlerken çekilen fotoğrafını hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ziyarette yaptığı konuşmada “Çocukluğumuzun geçtiği arastamızın kendi içerisinde kendine özel esnaf kültürü var. Ali Osman amcamızda bu kültürü en derinden yaşatan esnaflarımızdan birisi. Bilindiği üzere şehrimiz temizliği ile Türkiye’de tanınan bir şehir. Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerimizin bu konuda ciddi çalışmaları var. Ancak bunun birde görünmeyen kahramanları var. Ali Osman Amcamız gibi Çorum bizim evimiz diyerek şehrimize sahip çıkan esnaflarımız var. Allah onlardan razı olsun” dedi. Başkan Yardımcısı Yağbat, “Bu bir ekip işi. Bu ekibin içinde hem belediyemiz hem de hemşerilerimiz var. Ali Osman amcamızda bu emeği fazlasıyla gösteren amcalarımızdan bir tanesi. Çorum Belediyesi olarak Dünya Temizlik Günü ve haftası kapsamında Ali Osman Akdağ amcamıza ve şehrimizde çevre bilincinin gelişmesine, “Temiz Çorum” imajının daha da güçlenmesine yönelik katkı sağlayan tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, kazançlarının bol ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kendisine yapılan bu onure edici davranıştan dolayı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a teşekkür eden Ali Osman Akdağ “1952 yılında arastaya çırak olarak girdiğini mesleğinin 70. yılında olduğunu belirterek, ahilik geleneğimizin temel niteliğinden olan temizlik konusunda esnaf olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.