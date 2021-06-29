Belediye 8 arsadan 5’ini sattı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan bazı arazilerin satış ihalesi yapıldı.

Belediye Meclisi Salonunda gerçekleştirilen ihalede 8 arazi satışa çıkartıldı. Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede arsaların 5’ine talipli çıktı.

Ayarık’da bulunan arsayı 525 bin TL’ye Ali Ekber Aydın, Bahçelievler’de yer alan araziyi 202 bin TL’ye Erdoğan Höngül, Gülabibey Mahallesi’nde ki araziyi 870 bin TL’ye Ferhat Dinçer Mert, Gülabibey’de bulunan diğer bir araziyi 461 bin TL’ye Ünal Hodul, Gülabibey Mahallesi’nde yer alan araziyi ise 321 bin TL’ye Ünal Hodul satın aldı.

İhalenin sonucu yapılacak olan değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 16:53