Belediye 9 adet iş yerini kiraya veriyor

Çorum Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan 9 iş yerini ihale yoluyla kiraya veriyor.

Belediye 9 adet iş yerini kiraya veriyor

Çorum Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan 9 iş yerini ihale yoluyla kiraya veriyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada “Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki 9 adet iş yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnameleri dâhilinde 5 (Beş) yıl müddetle kiraya verilecektir,” denildi.

10 Aralık 2021 Cuma günü saat 15.00’te Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olan ihaleye katılacak vatandaşlar kiraya verilecek iş yerlerine ait listeye https://corum.bel.tr/sehirlerarasi-otobus-terminalinde-bulunan-9-adet-isyerinin-kiraya-verilmesi/ internet adresinden ulaşabilecek.
 

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