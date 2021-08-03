Belediye, afet bölgesine 5 bin fidan yardımı yapacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi yangın afetinden etkilenen bölgelere 5 bin fidan yardımında bulunacak.

Yangın bölgesine 5 bin adet fidan dikilmesi için Belediye tarafından maddi destek sağlanmasının talep edildiği gündem maddesi Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlandı.

Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu günlerde Belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Adeta vatan savunması gibi bir mücadele içerisindeyiz. Milletimiz ve devletimiz el ele o coğrafyayı yeniden yeşillendirecek.”dedi.

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sonunda ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm katılımcılara fidan hediye etti.