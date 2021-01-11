Belediye araç filosunu güçlendirdi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin satın aldığı 59 yeni araç için anahtar teslim töreni yapıldı.

Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kredi kullanılmadan Belediye’nin öz kaynakları ile Çorum’a kazandırılan 59 hizmet aracının hayırlı olmasını diledi.

Yeni bir yıla girdiklerini ve her yeni yılın yeni umutlar demek olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Aşgın, “İnşallah 2021 yılı bütün insanlık alemi için en güzel yıl olsun. Doğumdan ölüme kadar gönül belediyeciliği ile yolumuza devam ediyoruz. 2020 yılı kara bir yıl oldu. Birçok sevdiğimizi salgın nedeniyle toprağa verdik. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet tedavisi devam edenlere de acil şifalar diliyorum” dedi.

‘2020’DE BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTIK’

2020 yılının Çorum Belediyesi açısında ise adeta destansı işlerin yapıldığı büyük projelere imzaların atıldığı güzel bir yıl olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Bir tarafta pandemi diğer tarafta AK Parti’nin gönül belediyeciliği 2020’de zirve yaptı.

2020 yılı için hemşehrilerimize 100 ton asfalt dökme sözü vermiştik dün itibarıyla 113 bin tona ulaştık. 47 km alt yapı çalışması gerçekleştirdik. Stadyumu hizmete açarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrettik. Çöpten Elektrik Üretim Tesisi bitti ve enerji üretmeye başladı. Çoruminia projesine başladık ÇORBİS’i hayata geçirdik. Çok önemsediğim Refakatçi Misafirhanesi’ni tamamladık ve geçtiğimiz hafta hizmete açtık. Burada Çorum’a tedavi için gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Yakında resmi açılışını yapacağız. Yeni yollar açtık. Pandemi ile mücadelede Filyasyon ekibine 25 adet araç tahsis ettik. Çimento Fabrikasını Belediyemiz’e kazandırdık. Bu hizmetlerimizde bize destek olan milletvekillerimize il başkanımıza ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

59 ARAÇ 11 MİLYON LİRAYA SATIN ALINDI

Çorum’a kazandırılan 59 hizmet aracıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Aşgın, hizmet araçlarının kiralamak yerine satın alınmasıyla Çorum Belediyesi’nin ekonomik anlamda büyük kâr ettiğinin altını çizerek, “Bu araçlarımızı ihale yapmadan DMO’dan alalım dedik ve 59 aracımızı 11 milyon liraya satın aldık” ifadelerini kullandı.

Aşgın, “Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktıkça, davamıza sahip çıktıkça, Recep Tayyip Erdoğan ve onun adamlarının arkasında durdukça yolumuz geleceğimiz daha aydınlık olacak. El ele vererek hizmetlerimizi zirvelere taşıyacağız. Aldığımız yeni araçların hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

‘ÇİMENTO FABRİKASI YERİNE YENİ BİR ÇORUM KURULACAK’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise yaptığı konuşmada Çorum Belediyesi’nin önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’daki ekibi hizmetlerine devam ediyor” dedi.

Çimento Fabrikası arazisinin satın alınması konusunda da Başkan Aşgın’a teşekkür eden Milletvekili Kavuncu, Çimento Fabrikası yerine yeni bir Çorum kurulacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise konuşmasına Belediye’nin pandemi döneminde 11 milyon lira değerindeki 59 aracı kendi öz kaynakları ile satın almasının başarı olduğunu belirterek başladı.

‘ÇİMENTO FABRİKASI’NIN SATIN ALINMASI ÇORUM TARİHİNE GEÇTİ’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ekibiyle birlikte Çorum’da güzel işlere imza attığını ifade eden Milletvekili Ceylan, “Çorum’un her noktasına hizmet götürüyoruz. Çimento Fabrikası’nı Belediye satın alarak Çorum tarihine geçmiştir.

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çimento Fabrikası’nın olduğu yerde güzel bir proje hayata geçecektir. Pandemi döneminde Çorumlu kardeşlerimize 150 milyon TL yardımda bulunduk. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı 18 yıldır millete hizmet ederken birilerini de kaşıntı tutuyor. Çünki milletin dediğini yapıyor. Artık emir alan bir Türkiye yok. Sizler ne diyorsanız onu yapan bir Türkiye var. Avrupa ve Dünya Sayın Cumhurbaşkanımız’a saldırıyor. CHP Genel Başkanı da; ‘sözde Cumhurbaşkanı’ diyor. Recep Tayyip Erdoğan bu milletin sözde değil özde Cumhurbaşkanıdır. Biden’a mektup yazarak, “Türkiye’ye müdahale et” diyenler Demirtaş’ı serbest bırak diyenler, şehit edilen Yasin Börü’nün, Aybüke öğretmenin, Eren Bülbül’ün annelerinin gözlerine bakarak “PKK’ya af istiyoruz” desinler. Ama bunu diyecek yürek de cesaret de yok” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan ile milletini kimsenin ayıramayacağını dile getiren Ceylan,

“Çorum halkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacak. Türkiye düşmanları ile iş tutmaya kalkanları bu millet sandığa gömer. 14 seçimdir yaptığı gibi yine sandığa gömer” şeklinde kaydetti.

18 YILDA ÇORUM’A 20 KATRİLYONLUK YATIRIM

AK Parti hükümetlerinin 18 yılda Çorum’a 20 katrilyonluk yatırım yaptığını açıklayan Ceylan, “Şimdi ise Onkoloji Hastanesi’ni yapıyoruz. Bundan sonra kanser tedavisi gören hemşehrilerimiz artık başka illere gitmek zorunda kalmayacak. Hastanemiz, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanına inşa ediliyor. Bu yatırım büyükşehirler dışında Çorum ölçeğinde hiçbir ilde yok. Eski stadyum arazisi yeşil alan olacak. İktidarımız milletin dediğini yaptığı için kaşıntı tutuyor. Biz ne yapacağız, Sayın Cumhurbaşkanına sahip çıkacağız. Çorum’a 20 katrilyonluk yatırım yapan hızlı treni de havaalanını da getirir” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yeni araçların anahtarlarını şoförlerine teslim etti. Tören, yeni araçların Gazi Caddesi’ndeki konvoy geçişiyle sona erdi.

Törene İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, belediye başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 19:50