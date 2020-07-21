Belediye arsası 4 milyon 613 bin liraya satıldı

FATİH AKBAŞ

Ayarık mevkiinde mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait ticaret alanı işaretli arsanın satış ihalesi yapıldı. Belediye Meclis Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleye katılım yüksek oldu.

1,541,46 metrekare büyüklüğünde 2 kat ticaret alanı işaretli arsa 3 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkartıldı. 7 teklifin verildiği ihalede zarfların açılmasının ardından en yüksek teklif veren üç firma açık artırma usulü ile ihaleye devam etti.

Açık artıma da en yüksek teklifi veren Taşlar Yapı 4 milyon 613 bin lira ile arazinin sahibi oldu.

İhaleye katılan firmalar ile verdikleri teklifler ise şöyle:

“Mesut Doğan 3 milyon 501 bin lira, Erol Irmak 3 milyon 750 bin lira, Duranlar Yapı 3 milyon 052 bin lira, Taşlar Yapı 4 milyon 610 bin lira, Mone Medikal 4 milyon lira, Çakıroğlu Emlak Gayrimenkul 4 milyon 571 bin lira, Kılıçoğlu Dış Ticaret 4 milyon 566 bin lira.”

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 21:05