Belediye Ayarık'ta arsa satacak

Çorum Belediyesi Ayarık'taki 2 konut arsasını ihale ile satacak.
Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Ayarık Mahallesi’ndeki 2 taşınmaz ihale ile satılacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, imar planında 2 kat konut işaretli 2 taşınmazın kapalı teklif artırma usulü ihale ile şartnamesi dahilinde 9 Ekim Cuma günü satılacağı bildirildi.
İhale Belediye Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda saat 14.30’da gerçekleştirilecek.
İhalenin şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.