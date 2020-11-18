Belediye Ayarık’ta 2 gayrimenkulü 7 milyona satıyor

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Ayarık'ta mülkiyeti belediyeye ait 2 adet gayrimenkulü ihale yoluyla 7 milyon 360 bin TL bedelle satışa çıkardı.

Ayarık bölgesinde 6 bin 716 metrekare alana sahip gayrimankül 3 milyon 360 bin TL’ye 7 bin 993 metrekare alana sahip diğer gayrimenkulü de 4 milyon TL’ye satışa çıkardı.

30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılacak ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacak. İhale, Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 17:46