Belediye ayçiçek hasadı yapacak

FATİH BATTAR
Çorum Belediyesi tarafından Konaklı köyünde Mayıs ayında ekilen ayçiçeklerinin hasadı yakın zamanda başlayacak.
Büyüyen ayçiçeklerininin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Çorum Belediyesi, hasadın önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini duyurdu. Çorum Belediyesi Mayıs ayında Konaklı köyündeki 28 yıldır atıl durumdaki araziyi üretime açmış ve ayçiçek ekimi yapmıştı.
Konaklı köyünde yaklaşık 80 dönümlük arazi üretime kazandırılmıştı. Hasat döneminde araziden elde edilecek ayçiçeğini, ayçiçek yağına dönüştürecek olan belediye, ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacak.
Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 15:07