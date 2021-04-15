Belediye benzinlik arsası satacak

Çorum Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Şehir Stadyumu arasında bulunan, imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu işaretli arsayı ihale yolu ile satacak.

Belediye basın biriminden yapılan açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait olan Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Çorum Şehir Stadyumu arasında bulunan imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu işaretli, Çorum Merkez Çepni Mahallesi 29 pafta,352 ada 199 nolu parselde kayıtlı 3568,62m² miktarlı arsa, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile en az %50'si peşin kalanı en fazla 8 taksit (taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır.) olmak koşuluyla 20.04.2021 Salı günü saat 14:00'te Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, (Turgut Özal İş Merkezi Binası 4. katında) ihale edilecek.” denildi.

Şartname ve eklerinin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500 TL karşılığında temin edilebileceği ya da ücretsiz görülebileceği belirtildi.