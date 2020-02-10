Belediye binası için müteahhit firmanın kararı bekleniyor

FATİH BATTAR

Mahalle Buluşmaları kapsamında Çöplü Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni Belediye Hizmet Binası’nın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İnşaatın tamamlanması için İller Bankası’ndan 15 milyon TL ödenek geldiğini belirten Aşgın, binanın tamamlanması için hiçbir mali sorun olmadığını ancak müteahhit firmadan kaynaklanan sorunlardan dolayı inşaatın devem etmedğini ifade ederek; “Yeni belediye hizmet binamız için hiçbir mali sorunumuz yok. Müteahhit firma konkordato ilan ettiği için sıkıntılı durumda. 28 Şubat’ta kadar müteahhite verilen süre doluyor. 28 Şubat’a kadar yapamazsa önümüzdeki süreçte ihaleyi fesh edip, yeniden ihaleye çıkmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020, 20:06