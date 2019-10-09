Belediye Caddesi'ne ilk kazma vuruldu

Sungurlu'da Belediye Caddesi olarak bilinen noktada bugün itibariyle yenileme çalışması başladı.

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından 2017 yılında yoğun bir çalışma sonrası İstanbul Caddesi yenilenmiş ve estetik bir görünüm kazandırılmıştı. İstanbul Caddesi'yle bağlantılı olan Belediye Caddesi de aynı şekilde yenilenerek ilçenin hizmetine sunulacak.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;"Çalışmak için bu göreve gönüllü olduk ve imkanlarımızı çok zorlayarak bir çok işi başardık. Belediye Caddemizin de cehresi değiştirerek esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En kısa zamanda çalışmaların tamamlanıp caddenin faaliyete geçmesi için talimatlarımızı verdik. Sungurlumuza hayırlı olsun" dedi