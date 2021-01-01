Belediye Çimento’nun 1 milyon 384 dönümlük arazisini satın alıyor

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çimento Fabrikasının yeriyle ilgili Çorumlulara müjde verdi.

Hürriyet Meydanı’nda basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, uzun yıllar çevre kirliliğine neden olan şuanda atıl durumda olan Çimento Fabrikası’nın 1 milyon 384 m2’lik alanını satın alacaklarının müjdesini verdi.

Buranın Çorum’a kazandırılması noktasında çok önemli aşamaya geldiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Son 3 aydır Brezilyalı firma ile görüşmemiz devam ediyor. Finans kısmını tamamladık. Peşinatla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki haftaiçinde Ankara’da tekrar görüşeceğiz” dedi.

8 Ocak’ta yapılacak olan belediye meclis toplantısında yetkiyi alacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Projelerimizden bir tanesi yeni bir şehir hayali kurmaktı. İlk kışlanın olduğu bölgede bir yeri planlamıştık. Yatay mimari, yeşil dokusuyla, sosyal alanları ile yeni bir şehir kuracağız. Orayla ilgili nihayete geldik. Ruhumuzu ortaya koyduk. Samimiyetle çalışmalarımızı yaptık. Biz bir tane yeni şehir hayal etmiştik rabbim bize ikincisini kurmayı nasip edecek.

Burada ne yapılması ile ilgilide kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Burası büyük bir proje. Şehrin yüz yıllarına karşılık gelecek bi proje. Bu anlamda uluslarasası destekler alacağız. Yeni şehirler kurma ölçeğinde olan firmalarla görüşme yaptık. Hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda ticaret alanlarından, sosyal konutlara, nitelikli konutlara, avm’lere birçok şey düşünebilir. Şehrin önünü açacak bu projeyi inşallah hep beraber hayata geçireceğiz.”

Basın toplantısında MHP Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.