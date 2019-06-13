Belediye'den 'Bülten' açıklaması

Çorum Belediyesi tarafından ayda bir yayımlanan Belediye Basın Bülteni ile ilgili çeşitli basın-yayın organlarında ve kişisel sosyal medya hesaplarında yer alan haberler ve paylaşımlarla ilgili Çorum Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan açıklamada; “Çorum Belediyesi ayda bir yayınlanan Çorum Belediyesi Bülteni 2012 yılından itibaren belirli periyotlar halinde düzenli olarak çıkmaya başlamıştır. Bültenin yayımlandığı ayda, bülten içerisinde belediye ilgili haberler, mahalle muhtarları ile röportajlar, yapılacak etkinliklerin duyurulması, projeler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Bülten kamu kurum ve kuruluşlara, kahvehanelere, otobüs duraklarına, terminal, kültür sanat merkezlerine, spor tesislerine, muhtarlıklara, önemli caddelerde faaliyet gösteren esnafa ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019 yılının 6 aylık kısmı için bültenin basım ve dağıtım ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Çorum Belediyesi bülteni yine aylık olarak yayımlanmaya devam edecektir. Konsept ve içerik ile ilgili yeni düzenlemeler hazırlanmıştır. Çorum’un tarihi, turistik yerleri ve yöresel yemeklerinin tanıtımı, Çorumlu şairler, sanatçılar ve yazarlarla ile röportajlar, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtımı, takip eden ay içerisinde yapılacak kültün sanat etkinliklerinin duyurulması, yatırımlarla ilgili açıklamalar yer alacaktır. Bülten adedinde de bir düzenleme yapılarak önceki yıllara göre sayı azaltılmıştır. Belediyemizin yaptığı çalışmaların halkımıza duyurulmasında en büyük paya sahip olan basın kuruluşlarının haklarının gözetilmesi için gerekli çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Yerel gazetelerimize, televizyonlara, internet sitelerine, yerel radyolarımıza imkânlarımız ölçüsünde maddi ve manevi desteğimiz devam etmektedir. Basın çalışanlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 13:40