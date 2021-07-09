Belediye'den dolandırıcılık uyarısı!

Çorum Belediyesi Basın Birimi yaptığı açıklama ile son günlerde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ismini kullanarak para toplayan bazı kişi ve kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Basın Biriminden yapılan açıklamada Başkan Aşgın’ın ismi kullanılarak öğrencilere yardım adı altında para talep edildiği belirtilerek “Son günlerde Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ismi kullanılarak öğrenciler için bağış toplandığı belirtilerek bazı iş insanları ve Çorum esnafı aranıp yardım adı altında dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Belediyemizin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın iyi niyetini bu şekilde istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek karşılaştıkları benzer durumlarda, 155’i arayıp emniyet güçlerimize anında haber vermelerini önemle rica ederiz” denildi.





Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 19:09