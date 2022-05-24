Belediye'den hatırlatma! Son ödeme tarihi 31 Mayıs

Çorum Belediyesi, emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam vergileri 1. taksidinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Salı günü olduğunu hatırlattı.

Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam vergileri 1. Taksidinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Salı günü olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “Hemşehrilerimizin ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü, ödemelerini yapmak isteyen vatandaşların www.corum.bel.tr web adresinden, Belediye veznelerinden ya da Halkbank, Denizbank,Fatura Ödeme Merkezleri ve PTT Şubelerinden de yapabileceklerini hatırlattı.



