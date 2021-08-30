Belediye'den su kesintisi uyarısı!

Çorum Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü içmesuyu hattında yenileme çalışması yapılacağından su kesintisine gidileceği açıklandı.

Belediye'den su kesintisi uyarısı!

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü içmesuyu hattında yenileme çalışması yapılacağından su kesintisine gidileceği açıklandı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada 31 Ağustos Salı günü saat:08.00’de başlayacak olan su kesintisinin saat 17.00’a kadar devam edebileceği belirtildi.

Gülkent cadde ve sokakları Ayarık Bağları, Slimkent, Has Kent, Binevler 8.Cadde ile Binevler 285-295 sokaklarda su kesintisi yapılacağı belirtilirken, içmesuyu şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı su kesintisi yapılacak bölgelerde ikamet edenlerin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 22:53
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