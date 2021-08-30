Belediye'den su kesintisi uyarısı!

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü içmesuyu hattında yenileme çalışması yapılacağından su kesintisine gidileceği açıklandı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada 31 Ağustos Salı günü saat:08.00’de başlayacak olan su kesintisinin saat 17.00’a kadar devam edebileceği belirtildi.

Gülkent cadde ve sokakları Ayarık Bağları, Slimkent, Has Kent, Binevler 8.Cadde ile Binevler 285-295 sokaklarda su kesintisi yapılacağı belirtilirken, içmesuyu şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı su kesintisi yapılacak bölgelerde ikamet edenlerin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 22:53