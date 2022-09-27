Belediye GES kuruyor

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin ihalesi gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ihaleye iki firma teklif verdi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11 milyon 518 bin 459 lira yaklaşık maliyetle yapılan ihalede ilk olarak firmaların evrakları kontrol edildi.

Elektronik ortamda yapılan ihaleye katılan Yıldız Elektrik Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, 11 milyon 147 bin lira teklif verirken diğer teklif ise ihale dosyasında eksik evrak olması nedeniyle geçersiz sayıldı.

İhalenin sonucu yapılacak olan incelemenin ardından açıklanacak.