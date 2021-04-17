Belediye Gülabibey ve Ayarık'ta 6 arsayı satışa çıkardı

Çorum Belediyesi, Ayarık ve Gülabibey Mahallesi’nde mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 6 adet arsayı satışa çıkardı.

Belediye Gülabibey ve Ayarık'ta 6 arsayı satışa çıkardı

Çorum Belediyesi, Ayarık ve Gülabibey Mahallesi’nde mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 6 adet arsayı satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ayarık’ta 3, ve Gülabibey’de 3 adet olmak üzere toplam 6 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacak.

Muhammen bedelleri 1 milyon ile 150 bin lira arasında değişen 6 arsanın satış ihalesi, 28 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

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