Belediye Gündoğar’ın kitabını bastırdı

M.BURAK YALÇIN

Eğitimci-Yazar Muzaffer Gündoğar’ın, 29 yıl önce yazmış olduğu ‘Çorum Halkevi ve Çorumlu Dergisi’ başlıklı çalışması Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından basıldı.

Yazar Bahri Güven ve Selahattin Aydemir ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Eğitimci-Yazar Muzaffer Gündoğar, ziyarette 244 sayfalık ‘Çorum Halkevi ve Çorumlu Dergisi’ni armağan etti.

Gündoğar, çalışmasını değerlendiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür etti.

Başkan Aşgın da kitabın takdim yazısında Gündoğar’’ın titizlikle hazırladığı eserin kütüphanelerinde yerini aldığını belirterek, şehrin kültür hafızasına böyle bir eser kazandırdığı için teşekkür etti.

MUZAFFER GÜNDOĞAR KİMDİR?

1942 tarihinde Çorum’un Çıktır Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Çorum’da okudu. Çorum İlköğretmen Okulu’nu dışarıdan sınav verip bitirerek öğretmen oldu. Ardından Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Önlisans Programı’nı tamamladı.

1961’den itibaren Sungurlu, Mecitözü, Çorum ilkokullarıyla, Çorum merkezde 33 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1994 yılında emekli oldu.

Ülke genelinde yapılan bazı kültür ve sanat etkinliklerinde söyleşi, konferans, açık oturum ve imza günlerine katıldı. Yine birçok kültür ve sanat dergilerinde farklı yazınsal türlerde yazılar yayımlandı.

13 kitabını okurlarıyla buluşturan Gündoğar’ın şiir, öykü, roman, masal, anı, tanıtım, anma, gezi, araştırma-inceleme, köşe yazısı, yaşam öyküsü, ders kitabı, mektup ve senaryo türünde 70 taslak dosyası kitaplaşmayı bekliyor.