Belediye ‘Hayatımızın En Özel Kahramanları’nı unutmadı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Hayatımızın Özel Kahramanları’ adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Altınkaya Arena’da gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, Alt Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, Çorum İşitme Engelliler Derneği Başkanı Arap Boyraz, Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şube Başkanı Yusuf Hoşnut, Çorum Engellileri Koruma Destekleme Derneği Başkanı Galip Devrim Çağlayan, Hitit İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hakkı Sağır, işadamları, öğretim görevlileri, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Bugün verdiğimiz belediyecilik hizmetleri arasında müstesna bir yere koyduğumuz engelli kardeşlerimiz için bir aradayız. Esas engel kafalardaki duvarlardır. İşte bizler bugün toplumsal hayatımızın önemli bir gerçeğini paylaşmak için bir aradayız. Hepimizin bildiği gibi engelli olma durumu doğuştan yahut sonradan oluşan bir sağlık durumudur ve herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Buradan hareketle bize düşen engelli vatandaşlarımızı daha çok anlamak, onlarla daha fazla ilgilenmek, onlara müspet ayrımcılıkla yaklaşmaktır. Esas engel kafalardaki duvarlar, hakikati göremeyen göz, duymayan kulak, hissetmeyen kalptir.” dedi

Engellilere sunulan hizmetleri toplumun medeniyet düzeyinin göstergesi olduğunu aktaran Aşgın; “Biz engelli vatandaşlarımıza acıma hissiyle yaklaşmanın doğru bir tutum olmadığına inanıyoruz. Böyle bir yaklaşımın engelli kardeşlerimiz üzerinde ciddi psikolojik sıkıntılar oluşturacağını biliyoruz. Engelli sunulan hizmetler insanlık katsayısının, toplumun gelişmişliğin bir işaretidir. Devletimiz, fiziki mekanları, binaları, caddeleri, sokakları engellilerimize göre yeniden yapmaktadır. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların yaşamlarını en iyi şekilde sürdürmelerini sağlamak zorundayız. Bizde Çorum Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Engelli eğitim merkezlerimizde 190 engelli kardeşimiz eğitime devam ediyor. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha fazla yer edinebilmeleri için Engelli Eğitim Merkezimizi sürekli geliştiriyor ve yeni kurslarla zenginleştiriyoruz. Eğitim merkezimizde yeni açılan işaret dili, Kur’an-ı Kerim ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan dokuma kurslarıyla birlikte 14 farklı alanda eğitim veriliyor. Veliler engelli kardeşlerimizi sosyolog, psikolog ve pedagoglarımızın gözetiminde huzurlu bir ortama emanet ediyorlar.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Engelli Eğitim Merkezi’nde öğrenimine devam Bekir Madan’ın annesi Saliha Madan, Bekir Madan’ın çıkardığı şiir kitabından bir şiir okudu. Ardından 30 enstrüman çalabilen Talha Ekinci, mini bir konser vererek, kulakların pasını sildi.

Programın devamında Engelli Eğitim Merkezi dans hocaları Meryem Ortakçı ve Seda Çağlar eşliğinde öğrenciler dans gösterisi sundu.

Programda ayrıca Masa Tenisi’nde Dünya ve Avrupa ikincisi olan Merve Peker, Disk Atma Avrupa üçüncüsü Merve Özlü, yazar-şair Bekir Madan, 30’un üstünde enstrüman çalabilen Talha Ekinci ve Flografi’de Türkiye’ye örnek olan İsa Aksoy’a plaket ve ödülünü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

Gece, engellilere dokuanan ve onların dertleriyle dertlenenlere plaket verilmesi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 17:46