Belediye hizmet binası ihale edildi

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi’nin yüklenici firmadan kaynaklı yapımını tamamlayamadığı yeni hizmet binasının ihalesi yeniden yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleşen ihaleye 4 istekli katıldı.

Yaklaşık maliyetin 33 milyon 565 bin 54 TL olduğu ihalede Özen-El İnşaat ve Bulut Park İnşaat iş ortaklığı 28 milyon TL, N.Doğuş İnşaat 32 milyon 750 bin TL, Oğulhan İnşaat 34 milyon 919 TL, Hera Teknik Yapı ise 38 milyon TL teklif verdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ihale sonucu taraflara bildirilecek.