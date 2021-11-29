Belediye, içme suyu için kaynak arıyor

Çorum Belediyesi, son iki yılda yaşanılan yağış azlığı ve aşırı kuraklıkla mücadele ediyor.

En önemli içme suyu kaynakları olan barajlardaki suların tükenmeye yüz tutması ile yeni su kuyuları açma çalışmalarına ağırlık veren belediye, gece gündüz çalışıyor.

Yaz aylarında daha önceden açtıkları su kuyularını da devreye aldıklarını, yeni açtıkları su kuyuları ile 15 yeni su kuyusundan sürekli olarak su temin ettiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, Çorum halkına su sıkıntısı yaşatmadıklarını söyledi. Yeni içme suyu kuyuları açmak için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları yakından takip ederek ekiplerle sık sık bir araya geliyor.

15 içme suyu kuyusundan 6'sI kurudu

2020 yılından beri görülen aşırı kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları iyice azalan Çorum'da, su sıkıntısı yaşanmaması için her türlü tedbiri alan Çorum Belediyesi, yaz aylarından itibaren yeni içme suyu kuyuları açtı.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, daha önceden açılan ve devreye yeni alınan bu su kuyuları ile sayısı 15'i bulan kuyulardan büyük maliyetlerle arıtma tesislerine su ulaştıran Çorum Belediyesi, günlük 30 bin m3'e yakın suyu kuyulardan temin ediyor. Son aylarda açılan kuyular için ise yaklaşık 4 milyon TL harcandı.

15 kuyudan yaz boyu sürekli olarak içme suyu temin ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kuraklık nedeniyle yeraltı sularının çekildiğini ve su kuyularının da zamanla kuruduğunu vurguladı. Başkan Aşgın, "Biz her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz paha biçilemez değerde olan içme suyumuzu israf etmemeleri. Herkes ihtiyacı kadar kullanmalı. İçme suyunu kullanırken çok dikkat etmeli. Bu işin şakası yok." diye konuştu.

Başkan Aşgın, Çorum'un içme suyunu karşılayan Yenihayat, Hatap ve Çomar barajlarında su rezervlerinin de tükenme noktasına geldiğinin altını çizerek "Bu üç barajımızda yaklaşık 700 bin m3 suyumuz kaldı. Yani sadece barajlarımızdan su temin ediyor olsa idik 10 günlük suyumuz kalmış olacaktı." dedi.

‘MALİYETLER 2.5 KAT ARTTI’

Başkan Aşgın, yeni içme suyu kaynakları bulmak için yaptıkları çalışmaların büyük maliyetlerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Aşgın, suyun bulunması ve arıtma tesisine ulaştırılmasının büyük maliyetler gerektirdiğinin altını çizerek, "Bir ton suyun Belediyemize maliyeti 4.79 TL. Maliyeti bu kadar yüksek olan suyu hemşehrilerimize 1.95 TL'den veriyoruz. Evlerimizden akan su için ödediğimiz miktarın 2,5 kat daha fazla maliyete su temin ediyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)