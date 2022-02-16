Belediye içme suyunda KDV’yi %1’e indirdi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan %8’lik KDV oranını %1’e indirdiklerinin müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda maddelerinden alınan %8’lik KDV oranını %1’e indirmesinin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da içme suyundan alınan KDV oranını %1’e düşürdüklerini duyurdu.
Avrupa'dan Çorum'a yatırım için geldim, geldiğime bin pişman oldum, sistemi elektronik yapmışsınız ama sisteminiz bozulmuş :(( bir iki memur hasta olunca yedekte kimse yok !!! Böyle bir saçmalık olamaz, bundan sonra Avrupa'da ki yaşadığım ülkeye yatırım yapacağım.