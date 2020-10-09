Belediye iki arsayı 10 milyon liraya sattı

FATİH AKBAŞ

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Ayarık Mahallesi’nde bulunan 2 adet arsanın satış ihalesi yapıldı. İki arsa toplam 10 milyon 350 bin liraya satıldı.

Belediye Encümeni huzurunda Turgut Özal Konferans Salonunda yapılan ihalede 6 milyon 160 bin lira tahmini bedelle satışa çıkartılan 12 bin 949 metrekare büyüklüğünde ki arsaya Hüseyin Öztürk 6 milyon 367 lira, Mücahit Ahmet Köksal ise 6 milyon 529 bin lira teklif verdi. Teklif zarflarının açılmasının ardından açık artırmaya geçildi. Artırmada en yüksek teklifi 6 milyon 535 bin lira ile Mücahit Ahmet Köksal verdi.

7 bin 470 metrekare büyüklüğünde ki diğer arsa ise 3 milyon 550 bin lira tahmini bedelle satışa çıkartıldı. Bu arsaya Hüseyin Öztürk 3 milyon 657 lira, Mücahit Ahmet Köksal 3 milyon 767 bin lira, Turkuvaz Evleri adına Nuri Oral ise 3 milyon 761 bin 500 lira teklif verdi. Açık artıma da ise en yüksek teklifi Turkuvaz Evleri adına Nuri Oral 3 milyon 815 bin lira olarak verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 19:57