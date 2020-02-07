Belediye işçilerine yüzde 13.5 zam

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası belediye işçilerine 2020 yılı için toplam yüzde 13.5 zam yapıldı.

Çorum Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yardımcıları, Hak İş Sendikası İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Köroğlu ile işçiler katıldı.

Yapılan sözleşme neticesinde 2020 yılı için yüzde 13.5, 2021 yılı içinse yüzde 11 zam yapıldı.