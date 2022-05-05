Belediye Meclisi yarın toplanıyor

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı yarın yapılacak. Meclis salonunda saat 14.00’da başlayacak olan toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

Mecliste görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Minibüs alımı ve T Cetveline işlenmesi. Tevfik Kış Geleneksel Yağlı Güreşleri. 2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve İdare Taşınır Yönetim Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi. Kadıkırı Köyü, 141 ve 144 nolu adalara yönelik olarak İmar planı değişikliği talebi. Çöplü Mahallesi, 17 ve 18 adalar ile Kunduzhan Mahallesi, 368 ve 438 nolu adalar için imar planı değişikliği talebi. Bahçelievler Mahallesi, 1994 ada 1 parsel, 1981 ada, 448 parsel; Tepecik Mahallesi, 2040 ada 1 parsel; Çoraklık Mevki, 3073 ada 1 parsel ve 2489 ada 2 parseller için İmar planı değişikliği talebi. Otopark Yönetmeliğinde değişiklik.”

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022, 18:56