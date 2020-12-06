Belediye Meclisi yarın toplanıyor

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısı yarın yapılacak. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

Meclisin gündemine gelecek olan maddeler ise şunlar:

“Gayrimenkul satın alınması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gayrimenkul tahsisi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinde revize yapılması. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinde revize yapılması.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yönetmeliğinde revize yapılması. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Yönetmeliğinde revize yapılması. Cadde ve Sokak isim değişikliği. Belediye Başkanına yetki verilmesi. Belediyemizin 2021 yılında uygulamaya koyacağı Gelir Tarifesi. Karaağaç Köyü, 101 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği talebi. Ayarık Mahallesi, 4895 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği talebi. Kunduzhan Mahallesi, 4469 ada, 4 nolu parselde imar planı. Gülabibey Mahallesi, 1102 ada, 2 nolu parselde imar planı. Yavruturna Mahallesi, 1864 ve 1865 ada çevresinde imar planı değişikliği talebi. Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 68 nolu parselde imar planı. Karakeçili Mahallesi, 141 ada da imar planı. Çepni Mahallesi, 835 ada, 2 nolu parselde imar planı. Üçtutlar Mahallesi, 2640 ada, 119 nolu parselde imar planı değişikliği talebi. 3 adet imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesi. İlice Mahallesi, 4226 ada, 5 parselde imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesi. İlice Mahallesi, 4226 ada, 5 parselde imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesi. Gayrimenkul Satın alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi. Boş Kadro İptal ve İhdası.”

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 20:13