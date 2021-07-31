Belediye milyonluk arsaları satışa çıkardı

Çorum Belediyesi, Ayarık, İbrahim Çayırı, Çepni ve Gülabibey Mahallesi’nde mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 4 adet arsayı satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre muhammen bedelleri 3 milyon ile 6 milyon lira arasında değişen 4 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacak.

İhale, 20 Ağustos Cuma günü saat 14.00’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

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Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, 21:15