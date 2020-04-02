Belediye mülakata çağıracağı 180 adayı kura ile belirledi

Çorum Belediyesi'nce geçici süreyle istihdam edilecek 61 kişi için canlı yayınla kura çekimi bugün gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirmek üzere 6 şoför ile 55 işçi olmak üzere toplam 61 kişiyi geçici süreyle işe alacağını açıklamasının ardından "cokis.corum.bel.tr" adresinden başvuran kişiler arasından mülakata çağrılmak üzere noter huzurunda 183 kişi belirlendi.

Turgut Özal Konferans Salonu'na alınmayan vatandaşlar, kura çekilişini Çorum Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayından izledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, 906 beden işçiliği, 836 da şoförlük için olmak üzere 1742 kişinin iş başvurusu yaptığını söyledi.

Çekilişle belirlenen 183 kişiyi mülakata çağıracaklarını belirten Çöplü, "İşe alacağımız arkadaşlarımız Çorum'daki park ve bahçelerin güzelleştirilmesiyle ilgili çalışmalarda yer alacak. Şehrimiz, halkımız, insanlarımız evlerinde kalırken biz dışarıda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah daha temiz, daha güzel ortamlarda halkımızın park ve bahçelere çıkmasını sağlayacağız." dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 16:36