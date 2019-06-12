Belediye öğrenci yurdu bahçesine basketbol sahası yapacak

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Karakeçili mahallesinde bulunan öğrenci yurdu bahçesine basketbol sahası yapım ihalesi dün gerçekleştirildi.

Saat 11.00’da Belediye İhale Salonu’nda Leyla Sayın başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 5 firma katıldı.

Yaklaşık maliyetin 97 bin TL olduğu ihalede en düşük teklifi 87 bin TL ile Erkam Özünel verirken, diğer firmalar Hitit Reklam 89 bin, Tuna İnşaat 97 bin 500, Feride Uslu 125 bin 555, Tombullar İnşaat 174 bin TL teklif verdi.

İhalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.