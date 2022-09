‘Belediye olarak hiçbir sorunumuz yok’

FATİH BATTAR

Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (GÜL-DER) tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunulan ve kimsesiz yaşlı insanlara yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk içerikli “Gönülleri Onarıyoruz” projesinin açılış programında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak maddi ve manevi hiçbir sorunlarının olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'Çorum’da bütün sorunları çözdünüz mü?' diye sorduğunu anlatan Aşgın; "Geçtiğimiz Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda dedim ki; 'Sayın Cumhurbaşkanım bizim ilk geldiğimiz dönem mali problemler vardı. En önemli problemimiz stadyum meselesiydi. Stadyum meselesinde sizden destek talep ediyorum, çünkü çözemiyoruz dedik. Siz de Spor Toto marifetiyle çok kısa süre içerisinde bize 15 milyon 700 bin lira gibi bir destek sağlayarak stadyum meselesini çok kısa süre içerisinde çözmemizde vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Stadyum meselesinden sonra da domino etkisi yarattı ve işimizde rast gitti. Birkaç güzelliklere imza attık hatta Çimento Arazisi 1 milyon 384 bin metrekare orayı da satın aldık. Şu an için belediyemizin her türlü durumu fevkalede. Maddi, manevi her türlü iyi durumdayız. Size teşekkür ediyorum dedim.' O da; 'Çorum’da hiç mi sorun kalmadı? dedi'. Ben de dedim ki; 'Mutlaka bir çok problemlerimiz, sorunlarımız vesaire var ama bizim azmimiz, kararlılığımız, heyecanımız, inancımız bütün sorunlardan daha büyük dedim. O da; ‘bravo başkan’ dedi." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022, 18:23